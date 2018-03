Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Finnországban ahova tudnak, szaunát építenek. A szaunázás ráadásul egyike azon kevés finn kifejezéseknek, amelyek bekerültek az angol nyelvbe.","shortLead":"Finnországban ahova tudnak, szaunát építenek. A szaunázás ráadásul egyike azon kevés finn kifejezéseknek, amelyek...","id":"20180306_vilaghiru_elit_klubba_kerulhet_be_a_finnek_egyik_kedvenc_idotoltese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd42e78-9a8b-4470-adf7-e81099b8ec9c","keywords":null,"link":"/elet/20180306_vilaghiru_elit_klubba_kerulhet_be_a_finnek_egyik_kedvenc_idotoltese","timestamp":"2018. március. 06. 15:58","title":"Világhírű elit klubba kerülhet be a finnek egyik kedvenc időtöltése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f539c6c0-524a-4631-9762-5ff792561975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Feral Interactive bejelentette, hogy nyárra végre tényleg megérkezik a népszerű stratégiai játék, az RTW az iPhone-okra. Még egy videót is mellékelt, hogy láthassák a felhasználók, mire számíthatnak.","shortLead":"A Feral Interactive bejelentette, hogy nyárra végre tényleg megérkezik a népszerű stratégiai játék, az RTW...","id":"20180306_rtw_nyaron_erkezik_iphoneokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f539c6c0-524a-4631-9762-5ff792561975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3812ed8a-c6d3-4180-a346-23db0ebc9833","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_rtw_nyaron_erkezik_iphoneokra","timestamp":"2018. március. 06. 19:00","title":"Videó: Nyárra végre megérkezik iPhone-okra a népszerű stratégiai játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d29f51d-31c6-4010-9be1-228ed5ac049d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os a VW-konszern legsportosabb márkájától, a Porschétól kapja a legerősebb technikát. ","shortLead":"Az A6-os a VW-konszern legsportosabb márkájától, a Porschétól kapja a legerősebb technikát. ","id":"20180305_680_loeros_csaladi_sportkocsikent_tamad_az_uj_audi_rs6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d29f51d-31c6-4010-9be1-228ed5ac049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec28abb-b2e1-49a9-bdd7-ebba3e5873d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_680_loeros_csaladi_sportkocsikent_tamad_az_uj_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 05. 13:26","title":"Zöld rendszám és 680 lóerő: hibrid családi sportkocsiként támad az új Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","shortLead":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","id":"20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03b06c9-b96f-4f5a-b894-7360ee6cae14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","timestamp":"2018. március. 05. 13:35","title":"Budapesten nyílt meg az első európai okoshotel – még a szobakulcs is a saját telefonunkban lapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","shortLead":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","id":"20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ca509-c0e8-4375-93f6-f5a4a3254a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2018. március. 05. 17:00","title":"Lehet, hogy érdemes kivárni: hamarosan olcsóbb MacBook Air érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15ef8a1-47ba-4274-aa03-7f4a743b883f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mai napig rendezetlen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusza, ezért a MET közgyűlése úgy döntött, hogy az Európai Unió Miniszterek Tanácsához fordul.","shortLead":"A mai napig rendezetlen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusza, ezért a MET közgyűlése...","id":"20180305_Ivanyi_Gabor_az_Europai_Unio_Tanacsahoz_fordul_mert_negy_eve_nem_kapjak_vissza_egyhazi_statuszukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15ef8a1-47ba-4274-aa03-7f4a743b883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479cc076-2dc5-4f45-9a38-5931778d4351","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Ivanyi_Gabor_az_Europai_Unio_Tanacsahoz_fordul_mert_negy_eve_nem_kapjak_vissza_egyhazi_statuszukat","timestamp":"2018. március. 05. 09:25","title":"Iványi Gábor az Európai Unió Tanácsához fordul, mert négy éve nem kapják vissza egyházi státuszukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40faf8e0-ff2e-4042-98d5-d8dfd827ccd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök ritkán szólal meg közéleti kérdésekben mostanában, azonban saját bevallása szerint ezekben a napokban sokan állítják meg, hogyan szavazzanak április 8-án. Ezért jegyzettel jelentkezett.","shortLead":"A volt miniszterelnök ritkán szólal meg közéleti kérdésekben mostanában, azonban saját bevallása szerint ezekben...","id":"20180305_Bajnai_semmikepp_ne_szavazzanak_a_Fideszre_es_a_Jobbikra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40faf8e0-ff2e-4042-98d5-d8dfd827ccd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503a4f5c-b64e-4333-b92c-0bd8d1c21597","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Bajnai_semmikepp_ne_szavazzanak_a_Fideszre_es_a_Jobbikra","timestamp":"2018. március. 05. 08:59","title":"Bajnai: Semmiképp ne szavazzanak a Fideszre és a Jobbikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az angliai Salisburyben valószínűleg megmérgezett, s 33 éves lányával, Julijával együtt válságos állapotban lévő orosz nemzetiségű brit exkém, Szergej Szkripal az utóbbi két évben bátyját, feleségét és fiát is elvesztette, környezete szerint a 66 éves férfi családtagjai közül többen gyanús körülmények között haltak meg.","shortLead":"Az angliai Salisburyben valószínűleg megmérgezett, s 33 éves lányával, Julijával együtt válságos állapotban lévő orosz...","id":"20180306_Brit_kemugy_Szkripal_egesz_csaladja_halott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d205276-1043-4736-b960-305fbadb237f","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_Brit_kemugy_Szkripal_egesz_csaladja_halott","timestamp":"2018. március. 06. 18:22","title":"Brit kémügy: Szkripal egész családja halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]