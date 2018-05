Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","id":"20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb146d6e-3c03-4eb8-8e35-872c75966390","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","timestamp":"2018. május. 30. 17:49","title":"Mégsem hagyják az út szélén, Seszták Miklós turisztikai kormánybiztos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","shortLead":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","id":"20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14b179f-5f08-4374-90de-5e94aa27a646","keywords":null,"link":"/kkv/20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Maradnak a gyárak, és nem rúg ki senkit az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta, hogy milyen emlékeket őriznek telefonjaikon az Európába érkező menekültek. A mobil egy menekült legfontosabb tárgya, a tengeren hánykódás nehéz óráinak és az otthon hagyott családtagoknak a fájó emlékét is konzerválja. Stefan Bremerrel ezekről a digitálisan őrzött életekről beszélgettünk, és arról, hogy ez miként kapcsolódik a művészi hitvallásához.","shortLead":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta...","id":"20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b15e44-5935-47fd-942e-5733c4dec147","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","timestamp":"2018. május. 29. 20:00","title":"\"Emberi lényként kötelességem reagálni a hülye politikai döntésekre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett több, pedig – szakértők szerint – inkább rájuk lenne szükség a látszatintézkedések helyett. Vállalkozókat kérdeztünk arról, jobb lett-e nekik Tállai András idején, és mi lesz, ha egy rendőrből lett helyettes államtitkár irányítja majd a NAV-ot.","shortLead":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett...","id":"20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13735715-c9bf-451f-8ca4-3d0c298ba91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","timestamp":"2018. május. 31. 17:00","title":"Van, aki köpködi, van, aki fényezi: blöff vagy valóság az ügyfélbarát adóhivatal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik élő szervezetből származó genetikai állományt viszünk át egy másik élőlénybe, az már nem, mert azzal isten szerepét vesszük át.","shortLead":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik...","id":"20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ba95d6-a772-4d99-95c3-880a72aa7591","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. május. 30. 14:57","title":"Elég megengedő a GMO-val szemben az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","shortLead":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","id":"20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b93291-5385-4e0e-8720-c13df1ec0102","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","timestamp":"2018. május. 31. 11:15","title":"Ma lenne 70 éves a rocktörténelem egyik legjobb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a stadionüzemeltetés még akkor is, amikor a jegyek hatodát sem sikerül eladni.","shortLead":"Nagy üzlet a stadionüzemeltetés még akkor is, amikor a jegyek hatodát sem sikerül eladni.","id":"20180531_Ket_magyar_stadiont_is_sikerult_nyeresegesen_uzemeltetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefae5a9-5f28-4d19-8303-6ade6bda7987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ket_magyar_stadiont_is_sikerult_nyeresegesen_uzemeltetni","timestamp":"2018. május. 31. 14:07","title":"Két magyar stadiont is sikerült nyereségesen üzemeltetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]