Hadházy: Még a pincében is padlófűtés van Hatvanpusztán

Újabb képeket kapott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hatvanpusztai birtokról, állítása szerint ezek az egyik L alakú épület alatti építkezésen készültek. Mint írja: „ezek alapján most már bizonyos, hogy a vasajtók mögött hűtőkamrák vannak”, ugyanis az egyik megosztott képen egy hűtőpanel látható.

Hadházy szerint az első, vasajtót ábrázoló kép óta „egymástól függetlenül jó néhányan megerősítették, hogy valóban beépítettek egy többtonnás széfet is az egyik föld alatti terembe”. A képviselő által posztolt képeken az is látszik, hogy a pincerendszert padlófűtéssel látták el, de a felszíni épület falainak keresztmetszetét is megmutatta. Utóbbiak három rétegből, „Ytong, Porotherm és egy réteg kis méretű téglából” állnak.

A politikus szerint a felhasznált építőanyagok bizonyítják, hogy a kormány több tagjának állításával szemben Hatvanpusztán szó nem volt műemlékvédelemről. „Orbánék egyszerűen eltakarították, földig rombolták a 150 éve ott álló két nagy istállót”. Hadházy a posztjában kitért arra is, hogy a műemlékrombolás köztörvényes bűncselekmény, így szerinte „ez is egyike lehet egy rendszerváltás esetén Orbán banánhéjainak”, csak vádalkut kellene ajánlani az építési engedélyt kiadó műemlékvédelmi szakembernek.

Hadházy Ákos az elmúlt hetekben több képet is közölt a birtokról. Többek között energetikai tanúsítványokat mutatott be, amelyek igazolják, hogy lakóépületek is találhatók Hatvanpusztán, de a fűtött gondolkodósétányról és egy óvóhelyről is említést tett. Korábban tüntetést is szervezett a birtok kapujához, az erről készült videónk itt látható.

