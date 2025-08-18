Publicus: Tízből nyolc magyar sokallja az augusztus 20-i ünnepségekre szánt 11 milliárd forintot

Ismét Európa legnagyobb tűzijátékát ígéri augusztus 20-ára a kormány, a tervek szerint a 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek majd fel a Duna partjának 5 kilométeres szakaszáról. A rendezvény megítéléséről és költségeiről a Publicus készített felmérést a Népszava részére, ebből kiderült, hogy az emberek 61 százaléka nem tartja jó dolognak, hogy Magyarország minden évben nagyszabású tűzijátékkal ünnepli az államalapítást. Valamivel több mint egyharmad (35 százalék) ért egyet a látványos és hangos ünnepséggel, a kormánypárti szavazók az átlagnál sokkal lelkesebbek, körükben 72 százalékos a tűzijáték támogatottsága. Ezzel szemben az ellenzéki szavazóknak 17 (a Tisza Párt szavazóinak 13), a bizonytalanoknak pedig 31 százaléka szerint jó dolog a pirotechnikai show.

Jobban támogatták a rendezvényt akkor, amikor kifejezetten a 2025-ös ünnepre vonatkozóan tették fel a kérdést, a felmérésben részt vevők 39 százaléka szerint helyes, hogy idén sem marad el a tűzijáték. 57 százalék ellenezte a show megrendezését, a kormánypárti szavazók 75, az ellenzékieknek 21 – ezen belül a tiszások 16 –, a bizonytalanoknak 36 százaléka támogatja azt.

A Szent István-napi programsorozat lebonyolításáért idén a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft. felel, a rendezvényekre 10,9, a tűzijátékra 3,6 milliárd forintot költhetnek. A Publicus felmérése szerint tízből nyolc ember gondolja úgy, hogy a tűzijáték túl sokba kerül, az erre fordított milliárdoknak máshol jobb helyük lenne. 18 százalék gondolkodik ellenkezőképpen, 2 százalék tartózkodott, és még a Fidesz szavazói között is többen – 51 százalék – gondolják, hogy túlzás a költekezés. Az ellenzékiek 93, a bizonytalanok 84 százaléka látná máshol szívesebben ezeket az összegeket.