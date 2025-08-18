Pert vesztett a Belügyminisztérium első fokon, a tárca szerint Takács Péter félreérthetően nyilatkozott

Jogi úton próbálja elérni a K-Monitor, hogy megkapják a Belügyminisztériumtól annak a 70-80 döntés-előkészítő anyagnak a listáját, amelyet a Boston Consulting Group készített a tárcának több száz millió forintért. „Azért titkos, mert döntés-előkészítő, amiben egy csomó minden olyan van, amelyet a kormány nem szeretne megvalósítani, de alkalmasak arra, hogy hergeljék vele az állampolgárokat” – mondta a dokumentumokról Takács Péter egészségügyi államtitkár áprilisban a Partizánnak.

Az anyagokat még 2020-ban rendelte meg a tárca, tavaly a K-Monitor nemcsak a listát, de magukat a dokumentumokat is próbálta kiperelni. A Kúria azonban felülbírálta a másodfokon eljáró bíróság – K-Monitorra nézve kedvező – ítéletét, így eldőlt, hogy 2030-ig nem ismerheti meg a nyilvánosság a Stratégiai és komplex átalakítási tervek kidolgozása az egészségügyi ágazatban című, több száz oldalas reformtervezetet.

Az újabb per júliusi tárgyalására tanúként idézték be Takács Pétert, ő azonban nem jelent meg, arra hivatkozva, hogy nem kapta kézhez az idézést. A bíróság a K-Monitor javára döntött, az ítélet szerint a Belügyminisztériumnak ki kell adnia azon tanulmányok, szakértői anyagok listáját, amelyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma, majd a BM az egészségügyi rendszer vagy annak egyes területeinek állapotáról, átalakításáról készített vagy készíttetett 2020 óta. A listában a BM-nek fel kell tüntetnie a tanulmány tárgyát, elkészítésének idejét, valamint a szerzőjét is – számolt be a 24.hu.

A tárca fellebbezett az ítélet ellen, állításuk szerint a K-Monitor adatigénylésének megfelelő dokumentum összesen 2 darab van, a bíróság pedig „egyoldalúan, pusztán következtetés útján” értelmezte úgy az államtitkár szavait, mintha többtucatnyi ilyen lenne. Mint írják, azáltal, hogy az államtitkár az utcán adott interjút, „nem pontosan megfogalmazott, általános jellegű, s így félreérthető” nyilatkozatot tett. „Mert egy tanulmány adott esetben döntés-előkészítő jelleggel bír, attól még az (akárcsak pontatlanul) döntés-előkészítőnek nevezett egyéb anyagok (pl. akár egy e-mail-üzenet) nem válnak létező tanulmánnyá vagy szakértői anyaggá” – tették hozzá.

Nehezményezték azt is, hogy Takácsot nem hallgatták meg tanúként, szerintük az államtitkár egyértelműen cáfolhatta volna a K-Monitor állításait. De fellebbezésük szövege szerint „erre az elsőfokú bíróság nem adott lehetőséget, amivel meggátolta, hogy dr. Takács Péter államtitkár nyilatkozatának a valós tartalma, s így a valós tények megállapításra kerülhessenek”. A per novemberben másodfokon folytatódik.