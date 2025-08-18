Trump Putyin akaratát hajtaná be az ukrán elnökön: „Adja fel a Krímet, és egyezzen bele, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz”

„Adja fel a Krímet, és egyezzen bele abba, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz” – idézi Donald Trump Volodimir Zelenszkijnek címzett üzenetét a CNN. Az amerikai elnök az ukrán kollégáját és egy nagyszámú európai vezetőből álló delegációt fogad hétfő este a Fehér Házban, miután múlt héten Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal.

Trump szerint az ukrán elnöknek el kell fogadnia Oroszország néhány feltételét a háború lezárásához, ezt az üzenetet fogja átadni a hétfőn érkező delegációnak is. „Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, ha akarja, vagy folytathatja a harcot” – írta az amerikai elnök a közösségi médiában. „Ne felejtsük el, hogyan kezdődött. Nem lehet visszaszerezni a Krím-félszigetet, amit Obama adott el (12 évvel ezelőtt, egy lövés nélkül!), és Ukrajna nem léphet be a NATO-ba. Néhány dolog soha nem változik!!!” – tette hozzá.

Az európai vezetők, akik hétfőn Zelenszkijjel együtt látogatnak el a Fehér Házba, attól tartanak, hogy Trump megpróbál nyomást gyakorolni az ukrán elnökre, hogy fogadja el azokat a feltételeket, amelyeket Putyin a múlt heti alaszkai csúcstalálkozójukon fogalmazott meg. Azt remélik, Trumptól több információt szerezhetnek arról, mit fogadhat el Oroszország egy békemegállapodás részeként, beleértve azt is, hogy az Egyesült Államok milyen biztonsági garanciákat nyújtana ehhez.

„Nagy nap lesz holnap a Fehér Házban. Még soha nem volt itt ennyi európai vezető egyszerre. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégül láthatom őket” – írta Trump. Az európai delegáció tagjai Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára lesznek, akik csatlakoznak Zelenszkijhez.