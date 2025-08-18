Új dubaji ingatlanvásárlásban van épp Matolcsy Ádám, meglepően szerény a kinézett lakás

Tovább bővül Matolcsy György korábbi jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám dubaji ingatlanportfóliója. A Dzsumeira városrészben vásárolhat egy 110-120 millió forint értékű – a korábbiak ismeretében szerénynek mondható – lakást – írja a Telex a hozzá eljutott különböző dokumentumok (például a vételár részleteire vonatkozó fizetési emlékeztetők) alapján.

Az ingatlan a Helvetia Residences nevű luxustársasházban van, ahol a szolgáltatások részét képezi egy „rooftop edzőterem, úszómedence, futópálya, étterem, padelpálya, meditációs szoba, épületen belüli gyógyszertár és élelmiszerbolt”, és persze a panoráma.

Ez az ingatlan kimondottan visszafogott a Matolcsy Ádámhoz különböző módokon – többek között köréhez és céges kapcsolataihoz – köthető dubaji portfólióhoz képest, amibe a korábbi információk alapján beletartozik egy egymilliárd forint értékű, 286 négyzetméteres lakás (amit tavasszal állítólag árulni kezdett), továbbá három másik, összesen 1,3 milliárd forintos ingatlan, illetve egy általa évi 56 millió forintért bérelt, 3,5 milliárd forintért gazdát cserélt villa a Palm Dzsumeira mesterséges szigeten. A jelzett vételárért ugyanis egy egyszobás lakás vásárolható a kérdéses társasházban.

A lap további, Matolcsy Ádámhoz köthető költekezésekről is értesült, így például olyan, Dubajba kiküldött ingóságokról, mint

több gyapjúszőnyeg 1,2 millió forint értékben;

többmilliós értékű, Westside márkájú kanapé;

közel egymillióba kerülő Big Green Egg Large kerámia grillsütő.

Hadházy Ákos szerint egymillió forintos síruha volt Matolcsy Ádám feleségén A Matolcsy György által vezetett Magyar Nemzeti Bank vagyonából több száz milliárd forint folyt el.

A lap emellett ír arról is, hogyan próbálták tavaly tavasszal eladni 15 milliárd forintnak megfelelő dollárért a szintén Matolcsy Ádámhoz köthető New York-i luxusapartmant, amelynek az egyik villanyszámlája is eljutott a laphoz, amin 2765 dollár (egymillió forint) áramdíj szerepel a 7900 kW-s fogyasztásról – ez egy átlagos lakás többévi fogyasztásának felel meg. A lap szerint a lakást – amelynek havi közös költsége ötmillió forintnak felel meg – még nem sikerült eladni, jelenleg 30 millió dollárért (több mint 10 milliárd forint) árulják.

A lap emellett arról is beszámolt, hogy egy Matolcsy Ádám köréhez köthető alkalmazott egy hozzá köthető cég nevében két Tesla Cybertruck beszerzését kezdte elkészíteni. Egy ilyen kocsi – csak az USA-ban kapható – kiviteltől függetlenül 38-45 millió forintnak megfelelő dollárba kerül.

Kiderült a trükk, hogyan nőtt a kis Matolcsy veszteséges központi cégének értéke Matolcsy Ádámmal együtt sír, együtt nevet társtulajdonosként az MBH Bank a Magyar Strat-Alfa nevű, tavaly 2,4 milliárdos mínuszt összehozó vállalatban.

Matolcsy Ádám édesapja, Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökeként sajátosan értelmezte a közpénz fogalmát. Az MNB alapítványainak pénzügyeiről és arról, hogyan vesztették el közpénz jellegüket a milliárdok, és jutottak a Matolcsy családhoz köthető körökhöz, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben: