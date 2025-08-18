„Csak idő kérdése, hogy az egész atomjaira szétesik” – Mi van a tömeges felmondás mögött az Oktatási Hivatalnál?

Az Oktatási Hivatal a magyar oktatás egyik legfontosabb háttérintézménye. Többek között a középiskolai – és felsőoktatási felvételik lebonyolításáért, az érettségik megszervezéséért, a pedagógus-továbbképzésekért, a nyelvvizsgák akkreditációjáért felel. A Hivatal szervezi meg a hazai és a nemzetközi tanulói képességméréseket (Országos kompetenciamérés, PISA, TIMMS, PIRLS), ott készülnek az ezekről szóló jelentések. Az iskolák szakmai ellenőrzése, vagy a tankönyvfejlesztés, a tankönyvjegyzékre vétel szintén az OH feladata.

„A Hivatal feladatköre tehát valóban felöleli szinte az egész oktatási rendszert: az óvodaköteles nyilvántartásba kerülésétől és az általános iskolába belépő hatéves tanuló első diákigazolványának kiállításától kezdve a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomájáig vezető úton minden, a tanulmányaival kapcsolatos hatósági ügyét az Oktatási Hivatal segítségével intézheti” – olvasható a honlapján. „Elmondható, hogy működésével a Hivatal a hazai oktatás- képzés területeit hatékonyan összefogja” – hangsúlyozzák ki ugyanitt.

A napokban hozta nyilvánosságra a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), hogy csak az utóbbi félévben 120-an távoztak az Oktatási Hivatalból az alacsony fizetések miatt. Ez egy 1200 fős hivatal esetén 10 százalékos létszámcsökkenést jelent, és úgy tudjuk, a szám azóta már 124 főre nőtt, és – ahogy forrásunk fogalmazott – szinte napról napra emelkedik. Hozzátette, a kilépők száma ennél lényegesen magasabb, mert vannak, akik más – személyes, családi, egészségügyi vagy egyéb – okból távoztak.

Mivel a hivatal tényleg kulcsszerepet játszik a magyar oktatás megszervezésében, értékelésében, minőségének biztosításában, nem mindegy, hogy mennyire tudja ellátni ezeket a feladatokat. És félő, hogy a honlapon kiemelt hatékonysággal már most súlyos problémák adódnak.