Frankfurter Rundschau-helyzetkép: Konzervatív kihívó fenyegeti Orbán Viktor hatalmát

A Tisza Párt vezetője laza és még vidéken is egyre jobban áll a felmérésekben, ez pedig visszaüthet a miniszterelnöki számára – állapítja meg Markus Schönherr, aki Bécsből tudósít Közép-Európáról. Magyar Péter jelenleg azért járja az országot 80 napon át, hogy még a kormánypárt hagyományos erődjeiben is meggyőzze az embereket.

Ez döntő lesz, ha nyolc hónap múlva nyerni akar az urnáknál. Magyarországon a politikai nyár általában kevés izgalmat kínál Debrecen és a Balaton között, de ez most egész másként van, köszönhetően a 44 éves kihívónak. Már jó egy éve teljesen felforgatja a közéletet, ekkora fenyegetéssel Orbán még nem került szembe a 15 év alatt.