Doku360: "Nem hittem, hogy annyira megváltozik az életem, hogy már nem leszek képes hazatérni"

A film egy tizenhétéves szomáliai menekült lány magyarországi beilleszkedésének történetét mutatja be. Kafiya egyedül érkezett az országba, majd egy budapesti gyermekotthonba került, a film innentől végigköveti felkészülését a középiskolai érettségire. A felnőtté válás küszöbén szinte mindennel szakítania kell amit otthon tanult, hogy új életet kezdhessen Európában. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on. Az első részben Kafiyanak sportolnia kell, hogy befejezhesse a középiskolát. Közben gyakorol, hogy elérje álmát és modell lehessen. A második epizódban Kafi úszni tanul és a szalagavató táncra is készül. Betekintést kaphatunk a gyermekotthon zsúfolt mindennapjaiba is. A harmadik részben a menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki vallási kérdésekben is iránymutatással segíti.