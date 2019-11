Medián: A választók szerint nem Borkai miatt veszített a Fidesz

Bár minden második magyar (51 százalék) az elhíresült videókat is látta, a többség nem rekedt meg a pornográf tartalomnál. A lakosság kétharmada (65 százalék) hallott olyan híreket, véleményeket is, hogy Borkai és családtagjai jelentős korrupciós ügyekből gazdagodtak meg , és e kétharmadból a túlnyomó többség (a teljes lakosság 59 százaléka) úgy gondolja, hogy ezek a hírek „biztosan” vagy „valószínűleg” igazak.

A Medián alig több mint egy héttel az önkormányzati választások után végzett közvélemény-kutatást a győri polgármester „ Borkai-ügy ” néven elhíresült botrányáról. A lakosság igen nagy része, 80 százaléka hallott róla. A tájékozottság nemcsak a politikai érdeklődéstől függ (a „nagyon érdeklődők” 95 százaléka értesült róla), de az iskolai végzettségtől is: a legfeljebb nyolc általánost végzettek 67 százalékával szemben a diplomások 88 százaléka tudta, miről van szó.

Csak minden negyedik ember véli úgy, hogy a téma nem tartozik a nyilvánosságra, mert magánéleti kérdés. Minden második megkérdezett szerint viszont az ügy büntetőjogi kategória – és ez utóbbi állásponton van még a Fidesz-szavazók harmada is. Ennél is többen (a népesség 49 százaléka) osztják azt a véleményt, hogy Borkainak a Fidesz-tagság után a polgármesterségről is le kellene mondania.