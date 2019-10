Sunyi trükközés megy a kampányban a plakátpiacon is

A választási kampány hevében olykor olyasmit is meglátnak a viaskodó képviselőjelöltek, ami nincs a szemük előtt, mondhatni, ami nincs is. Így volt ezzel egyikük a Pest megyei Kerepesen is, ahol viszonylag kevés a kihelyezett óriásplakát, vannak még üres táblák. A képviselői posztokra pályázók ugyanis attól tartanak, hogy megszólják őket, ha túl sok pénzt költenek a kampányra.

Vidéki szűrő

Az egyik jelölt azonban gondolt egyet, és elküldte kérelmét a Publimontnak, a Kerepesen fellelt és szabadnak tűnő óriásplakátok egyik kezelőjének: tegyen neki ajánlatot, hadd helyezze ki választási hirdetését a tátongó helyek némelyikére. A független polgármesterjelöltként és német nemzetiségi képviselőként egyaránt induló Springer Friedrich Horstnak azonban csalódnia kellett, kiderült, hogy egyetlen üres hely sincsen. A kért időszakra minden felületünk foglalt – szólt az értékesítési vezető, Czinkóczi Attila válasza, amellyel szeptember utolsó és október első két hetében is elutasította az üzletet.