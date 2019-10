Színház is lesz L. Simonék kastélyában

A vadászatok mellett színházi előadásoknak is helyet ad a jövőben a kápolnásnyéki Halász-kastély, amely a volt kulturális államtitkár, L. Simon László és felesége érdekeltsége. A velencei-tavi térségben több vállalkozást is működtet a házaspár, és élnek az állam nyújtotta lehetőségekkel is.