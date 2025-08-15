Otthon Start: már elérhető a tb-igazolásra szolgáló nyomtatvány

Az Otthon Start lakáshitelt szeptembertől lehet igényelni a bankoknál, ugyanakkor már most meg lehet kezdeni a felkészülést. Például már most el lehet kezdeni begyűjteni az igényléshez szükséges dokumentumokat. Ezek közül az egyik legfontosabb a tb-igazolás: ezzel támaszthatja alá az érdeklődő, hogy teljesíti a 2 éves tb-jogviszonyra vonatkozó feltételt.

Jó hír, hogy már megjelent a kormányhivatalok oldalán a kérelem, amelynek a kitöltésével ki lehet kérni a szükséges igazolást. Maga a kérelem így néz ki, de érdemes mindig az aktuálisat letölteni a kormányhivatalok oldaláról.

Otthon Start tb-igazolás Bankmonitor

Hogyan lehet kikérni a tb-igazolást?

Alapvetően három lehetőség van az igazolás kikérésére.

1. Elektronikus úton kéri meg az igénylő az igazolást

Ezt a megoldást azok tudják kiválasztani, akik a rendelkeznek ügyfélkapuval, ugyanis azon keresztül kell belépni, azonosítani magát az érdeklődőnek. A kérelem az e-Papír felületén küldhető be. Az „Új levél írása” pontban meg kell adni a termékcsoportot (Kormányhivatali ügyek) és az ügytípust (Egészségbiztosítási pénztári feladatok). A címzett az igénylő lakóhelye alapján a területileg illetékes kormányhivatal. Ki kell még tölteni a tárgymezőt, le kell írni, mit is szeretne a kérelmező. Emellett pedig csatolni szükséges a fentebb említett, kitöltött nyomtatványt.

Fontos, hogy a dokumentumot megfelelő módon hitelesíteni is kell. Az ehhez kapcsolódó szolgáltatás az „Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés” (AVDH). Az igazolást néhány napon belül az ügyfélkapujához kapcsolódó tárhelyen fogja megkapni az igénylő.

2. Személyesen is kikérhető a dokumentum

Személyesen is ki lehet kérni az igazolást a területileg illetékes kormányhivatalnál. Szükség lesz a kitöltött kérelemre és a személyes okmányokra is. (Ha meghatalmazással jár el valaki egy másik személy nevében, akkor természetesen a meghatalmazásra is szükség van.)

Elképzelhető, hogy az igazolást kiállítják azonnal, de a helyzet bonyolultságától, illetve a hivatal terheltségétől függően később is küldhetik az igazolást a kérelmező részére.

3. Postán is be lehet küldeni a kérelmet

A területileg illetékes – lakóhely vagy tartózkodási hely alapján – kormányhivatal felé postai úton is be lehet küldeni a kérelmet. Ez esetben szükség van a kérelem mellett a személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya) másolatára is. Ha meghatalmazással jár el valaki egy másik személy nevében, akkor a meghatalmazás eredeti példányát is el kell küldeni.

Néhány napra szükség van az igazolás elkészítésére, illetve itt még a postázási idővel is kalkulálni kell.

Összegzés

A szeptembertől elérhető Otthon Start hitel igénylésére már most fel lehet készülni. Például be lehet szerezni a kölcsön felvételéhez szükséges tb-igazolást. Az ehhez kapcsolódó kérelem már elérhető a kormányhivatalok oldalán.

Érdemes a megkapott igazolást átnézni, hogy ne a hitelkérelem leadásakor derüljön ki, hogy a dokumentum tartalma nem megfelelő. (Ne azt igazolja le a hivatal, hogy nem teljesíti az érdeklődő a feltételt.)

Azt is fontos szem előtt tartani, hogy az igazolás 30 napig érvényes. A most megkért és a napokban kiállított igazolásokat gyakorlatilag szeptemberben lehet felhasználni.