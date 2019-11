Most akkor túl drága volt vagy megéri majd az árát a Puskás Aréna?

– mondta pár éve, királyi többest használva, Orbán Viktor. Hogy a miniszterelnök legfőbb szenvedélye a labdarúgás, az nem csak a kormány döntésein érződik. Látni a stadionok VIP-páholyaiban is, ahol az ügyeiket intézni akarók a főnök társaságát keresik; ez indokolja a tao-támogatásokat , az M4 sportcsatornát , a 2Rule mezt , a felcsúti ház kertjében a Pancho Arénát . Joggal gondolhatjuk, hogy hosszú országlása alatt nem volt ahhoz fogható pillanat Orbán Viktor számára, mint a Puskás Ferenc nevét viselő új nemzeti labdarúgó-stadion átadása. Megcsinálta.

Örülnek is vele sokan: három nap alatt kelt el minden jegy a 68 ezres Puskás Aréna megnyitójára. És bár nyilván akadt volna Uruguaynál rangosabb ellenfél a november 15-ei nyitómérkőzésre, Orbán kedvenc újságja megtalálta a magyar válogatottra nézve hízelgő párhuzamot. E szerint a két ország labdarúgása sokban hasonlít egymásra: régi fénykorukra próbálnak újra rákapcsolódni, és küzdenek kontinensük domináns csapataival. Valójában a vendégek kétszeres világbajnokok, és Suarez, Cavani és Godín jóvoltából most is éles meccseket vívnak Argentínával, Brazíliával.