Akár százezerrel is más telefongyártók alá kínál a Xiaomi – mi lesz ebből?

Hol vannak már azok az idők, amikor egy jól hangzó márkanév elengedhetetlen volt a sikerhez? Mire a rendszerváltás után eltelt annyi nyugatias év, hogy a Dallas tévéfilmsorozat Sutforkjából országszerte Szauszfork lett, és a multis brandeket már a legkisebb magyar falvakban is magabiztosan ejtették, addigra felnőtt és globális terjeszkedésbe kezdett megannyi kínai nagyvállalat, melyek új feladat elé állították a nagyközönséget.

Ott van például a Huawei, melynek emlegetésével a legtöbb magyar azonnal 50 pontot veszítene a kínai szépkiejtési versenyen. A Xiaomi szóba hozása is keveseket segítene hozzá a győzelemhez. Az elsőnek a nevét ugyanis a magyar karakterekkel leginkább a „vóvéj” betűsorozattal leírható formában ejtik a cég kínai anyanyelvű képviselői, a másodikat pedig „saomi” néven illene emlegetni. Ráadásul a nyugati multik nevéhez szokott füleknek semelyik formájukban nem hangzanak túl jól. Ha ez a probléma néhány éve még foglalkoztatta is keleti gyártók nyugati képviseleteit, azóta lényegében magától megoldódott. Gyorsan kiderült ugyanis, hogy az üzlet akkor is működik, ha egy országon belül, baráti tapasztalatcsere és boltbéli válogatás közben, négy-ötféleképpen emlegetik a márkát.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a magyarországi mobilkészülékek piacának aktuális állása, melyben talán sokakat meglepő súllyal szerepel a hazai pályára a múlt héten hivatalos képviselettel is belépett Xiaomi.