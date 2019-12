Már nem kell Lengyelországba utazni, hogy meghallgassuk Moniuszko fő művét

Az idén már Lengyelországon kívül is játsszák a 200 évvel ezelőtt született opera- és dalszerző, Stanislaw Moniuszko fő művét, a Halkát, műsorra tűzték Berlinben, és most Bécsben is többször előadják. A jubileumi esztendő eleje óta pedig Moniuszko nevét viseli Varsó főpályaudvara, a jeles komponista számos bélyeget és bankjegyet ékesít, szobrok is őrzik az emlékét, csakúgy, mint a róla elnevezett utcák, parkok garmadája a lengyel városokban. A fehéroroszországi Minszk szülötte 1840-től orgonista volt Vilniusban, később ugyanott a színház karmestere.