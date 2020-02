Így ne függetlenedjünk az orosz atomtól: a fehérorosz példa

eu

Nagy-Britannia népszavazással pecsételte meg az európai politikai és gazdasági társulásból való kilépését. E mondat lehetne a mai dátummal bekövetkező Brexit pongyola összefoglalója is – csakhogy egy közel öt évtizede lezajlott másik kilépésre utal. Akkor azonban valahová be is léptek az addigi szövetség helyett: az EU elődjébe.