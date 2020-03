Az én hetem: Krusovszky Dénes a kötelező és dicsőséges csúcslimitálásról

Diagnózis: A héten megtörtént az elkerülhetetlen, Magyarországon is vannak koronavírusos emberek – szól a diagnózis. Egyre többen vannak karanténban olyanok is, akik találkoz(hat)tak fertőzöttel. A kormányzat látványosan igyekszik elhitetni, hogy a helyzet magaslatán áll (az első megbetegedéseket maga Orbán Viktor jelentette be), de gyanút kelt, hogy csak többnapos késéssel tudta elindítani tájékoztató honlapját, a koronavírusteszteket pedig nagyon vonakodva végzi, még azokat is elküldi, akik Olaszországból egyenesen a László kórházba mentek.

Törzs: Vírus-, vihar-, árvíz- és tűzijátékmentes időkben a közéletben nem hallani ezt a kifejezést, viszont amikor „helyzet” van, percenként röpköd az éterben, online és offline. A koronavírus elleni harcot irányító szervezet neve, operatív törzs, igencsak katonásan hangzik, tagjai olyanok, mint akik karót nyeltek, sokszor segítségre szorulnak a kommunikációban, például Bakondi György mondja el, mi az összefüggés a vírushelyzet és a „migránsok” között.

Tiltólista: A Politico című lap egy megszerzett belső levelezésre hivatkozva közölte, hogy a magyar közmédiában engedélyt kell kérni, mielőtt szót ejtenek az EU-ról vagy Greta Thunbergről. Az MTVA ezt zajkeltésnek, kicsinyes bosszúnak minősítette, a 17 éves svéd klímaaktivista pedig azt üzente, a sajtószabadság nem alku tárgya, és megtisztelő számára, hogy az MTVA tiltólistáján szerepelhet. Thunberg a héten újra kiosztotta az Európai Uniót, mert szerinte hosszútávú környezetvédelmi programja semmit sem ér.

Frontvonal: Putyin orosz és Erdogan török elnök elszívta a békepipát Moszkvában, azaz megegyezett, hogy a szíriai Idlíbben tűzszünet lesz a török hadsereg és az oroszok támogatta szír kormány között. A részben az orosz-török konfliktusból keletkezett másik frontvonalon, a török-görög határon menekültek tízezrei dörömbölnek az EU kapuján. Úgy kerültek oda, hogy Orbán Viktor szövetségese, Erdogan felrúgta az unióval kötött megállapodását, mely szerint több milliárd euróért országán belül tartja az elsősorban szíriai menekültek milliós tömegét.

Csúcslimiter: Szigorú feltételekhez kötné Erzsébetváros önkormányzata a szórakozóhelyek éjfél utáni nyitvatartását. A főszabály az éjféli záróra lenne, ez alól csak azok a vendéglátóhelyek kaphatnak mentességet, amelyek mindenkit beengednek vécéjükbe, legalább egy embert külön azért foglalkoztatnak, hogy megakadályozza az utcai italozást, a zajterhelés ellenőrzésére venniük kell egy zajmérő eszközt, azaz csúcslimitert.