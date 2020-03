Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell tenni.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell...","id":"20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edcc600-6e2c-4559-8643-761b5642a6f5","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 04. 15:53","title":"Itt a mentők tájékoztatója a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e60471-2711-4bb0-aa69-bbec44ffd482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminchét új Michelin csillagos éttermet hirdettek ki Németországban.","shortLead":"Harminchét új Michelin csillagos éttermet hirdettek ki Németországban.","id":"20200304_Soha_nem_volt_ennyi_Michelincsillag_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e60471-2711-4bb0-aa69-bbec44ffd482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c48f6f-68a9-4c7b-9508-adfa5f16fd19","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Soha_nem_volt_ennyi_Michelincsillag_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 04. 10:43","title":"Soha nem volt ennyi Michelin-csillag Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jóval később kezdődik, és sokkal rövidebb lesz a velencei seregszemle, mint eredetileg tervezték. ","shortLead":"Jóval később kezdődik, és sokkal rövidebb lesz a velencei seregszemle, mint eredetileg tervezték. ","id":"20200305_koronavirus_velencei_epiteszeti_biennale_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373888c-c27b-4e8b-bd49-b07cd14fe0e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_koronavirus_velencei_epiteszeti_biennale_halasztas","timestamp":"2020. március. 05. 10:11","title":"Eltolják a Velencei Építészeti Biennálét a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beteg Marokkóból, Olaszországon keresztül érkezett Szlovéniába, jelenleg pedig a ljubljanai kórházban van karanténban.","shortLead":"A beteg Marokkóból, Olaszországon keresztül érkezett Szlovéniába, jelenleg pedig a ljubljanai kórházban van karanténban.","id":"20200305_Szloveniaban_is_megjelent_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a60cd85-7d56-45c1-94ee-8b459c1192de","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Szloveniaban_is_megjelent_a_virus","timestamp":"2020. március. 05. 05:25","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c09804e-314d-41ef-b08e-db1617111902","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A maranellói istálló és a sportág felügyeletét ellátó szervezet megállapodásra jutott, de a tartalmát titkolják. A riválisok felháborodtak.","shortLead":"A maranellói istálló és a sportág felügyeletét ellátó szervezet megállapodásra jutott, de a tartalmát titkolják...","id":"20200304_ferrari_titkos_paktum_forma1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c09804e-314d-41ef-b08e-db1617111902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e37f86e-9bd4-40b0-8654-d7a38f0da36b","keywords":null,"link":"/sport/20200304_ferrari_titkos_paktum_forma1","timestamp":"2020. március. 04. 18:21","title":"A Ferrari és az FIA titkolózása jókora balhét kavart a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még most is tesz kiszolgáltatottá.","shortLead":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még...","id":"20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bba749-9874-4533-8513-1531a6b8408f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","timestamp":"2020. március. 05. 09:03","title":"Hónapokon át kínos rés tátongott több millió androidos telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","shortLead":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","id":"20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b15ef3-9aff-4e71-bdf3-6bd70887d82c","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 05. 16:15","title":"Budapest nem mondja le a rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6d991a-21cd-4916-9d74-45e6f0f488a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA plugin hibrid változata hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","shortLead":"A CLA plugin hibrid változata hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","id":"20200305_90_szazalekban_elektromosan_mukodhet_a_kecskemeti_mercedes_cla_gla_uj_hibrid_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f6d991a-21cd-4916-9d74-45e6f0f488a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def0f421-2407-46cf-85ad-7a650380d5a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_90_szazalekban_elektromosan_mukodhet_a_kecskemeti_mercedes_cla_gla_uj_hibrid_valtozata","timestamp":"2020. március. 05. 06:41","title":"90 százalékban elektromosan működhet a kecskeméti Mercedes új hibrid változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]