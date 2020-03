Gryllus Dorka a Home office-ban: "Nekünk nagyon-nagyon jó"

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül, és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, amelyben M. Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben talán a nézőknek is segít a privát túlélésben. A tegnapi epizódban Nagy Feró beszél arról, hogy sír, mikor az unokáit látja Viberen, de a humorérzékét nem veszti el: "a 46 ezer forintos nyugdíjból simán elvagyok". Az élet pedig kiválogatja, ki az, aki kell - mondja a zenész. A szombati részben Dés László mesélte el, hogy nem billentette ki a járványhelyzet, hajnaltól estig dolgozik - bár a délutáni alvás továbbra is szent. A népszerű zenész-zeneszerző borulátó az egzisztenciális helyzetet és a politikai hatalom viselkedését illetően.