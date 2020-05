Trump ma is azt használja, amit egy valóságshow-ban tanult

„A legtöbben tudtuk, hogy Donald Trump kamu.

Épp a sokadik csődjén ment keresztül, de a világ legfontosabb emberét csináltuk belőle. Olyan volt, mintha az udvari bolondot tennénk királlyá” – mesélte a The New Yorker amerikai magazinnak Jonathon Braun, A gyakornok (The Apprentice) című valóságshow egyik vágója-producere.

Kiváló munkát végeztek, mert az NBC tévétársaság műsorának 2004 és 2015 között futó 14 szezonja sztárt csinált az ingatlanmágnásból, akit előtte leginkább New Yorkban, és a pletykalapok oldalairól ismerhettek, a nőügyeiről, illetve a nevét viselő ingatlanokról és kaszinókról, üzleti pályafutása hullámvasútszerű alakulásáról.

A gyakornoknak köszönhetően viszont az amerikaiak négyötöde megtudta, kicsoda. Ez olyan hollywoodi sztárok ismertségével vetekedik, mint Tom Cruise, Tom Hanks vagy Clint Eastwood. És azt látták, hogy sikeres, határozott üzletember, tudja, mit akar, azt nyersen meg is mondja, s ami még jobb, meg is teszi.

Erre a róla mesterségesen kialakított képre építette aztán Trump a 2016-os elnökválasztási kampányát, ahol az üzenete célba talált azok körében, akik demokrata ellenfelében, Hillary Clintonban annak az elitnek a képviselőjét látták, amelynek tulajdoníthatóak ők vesztesnek érezhették magukat, míg mások gazdagodtak. Még az sem zavarta meg őket, hogy a giccses, aranyozott tárgyakat kedvelő Trump azok közé tartozott, akik az adótörvények hol legális, hol szürkezónában történő kijátszásával tettek szert a vagyonukra, és nemigen érdekelte őket a „keményen dolgozó kisember”.