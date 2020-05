Koronavírusos időben érdemes óvatosan bánni a légkondival

Beismerő vallomással ér fel, amiről a turistahajó-társaságok vezetői beszélnek: ezentúl csakis tiszta, külső levegőt használnak a klímaberendezésekhez. Szóval eddig talán nem egészen így volt. Meglehet, a hálózatok részben vagy egészben ugyanazt a levegőt keringették, tehát ha valaki vírusokat köhögött a kabinjába, a kórokozókat a légkondicionáló továbbította a többiekhez is.



Gyanús, bár nincs rá bizonyíték, hogy ez súlyosbíthatta a helyzetet a Diamond Princess fedélzetén is, amikor néhány beteg miatt a hajó heteket töltött karanténban Japánban, és végül körülbelül 700-an fertőződtek meg koronavírussal, 14-en meghaltak.



Másképp ugyan, de a légkondicionáló keveredett gyanúba egy kantoni étteremben is. Bejárta a világsajtót az ábra, amelyen látható, hogy a légáramlat útjában ülők többsége beteg lett, míg az étterem többi részén senki sem fertőződött meg. Kínai szakértők időközben sokat idézett tanulmányban dolgozták fel az esetet.