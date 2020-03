Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor magányos holokauszttúlélők most rendszeres látogatóikat is elvesztették.","shortLead":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor...","id":"20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d10965d-24bf-4210-8abc-5ce131d7e79d","keywords":null,"link":"/360/20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","timestamp":"2020. március. 25. 13:10","title":"A járvány elzárta a külvilágtól a holokauszttúlélőket, néhányan már tanulják a Skype-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét végére 70 ezerre nőhet a fertőzöttek száma. A szakértők szerint legalább tízszeres a különbség a teszttel kimutatott és a tényleges esetek száma között.","shortLead":"A hét végére 70 ezerre nőhet a fertőzöttek száma. A szakértők szerint legalább tízszeres a különbség a teszttel...","id":"20200325_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd29ce85-b696-49ec-a794-68659ff52bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 13:09","title":"Már 30 ezernél több fertőzött és 164 halott van Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","shortLead":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","id":"20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8cbd13-02dd-41cc-a144-330f3dd13aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","timestamp":"2020. március. 25. 17:01","title":"3,3 milliárd forintos autót rendelt magának Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2bcb51-e1ea-4e9b-998d-9b82aa79c109","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték.","shortLead":"A lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték.","id":"20200325_kontenerkorhaz_kiskunhalas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a2bcb51-e1ea-4e9b-998d-9b82aa79c109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f832ebbf-0540-4656-a4ac-092e243f01b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kontenerkorhaz_kiskunhalas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 16:35","title":"Lassan kész a konténerkórház Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a385a3-07d7-482d-8a3e-4ed8a9ecd15c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.\r

","shortLead":"A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.\r

","id":"20200324_Egeszsegugyi_maszkot_gyart_a_Gucci_es_a_Saint_Laurent_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a385a3-07d7-482d-8a3e-4ed8a9ecd15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf10fe1-f574-46e7-9f2f-e3a60e207747","keywords":null,"link":"/elet/20200324_Egeszsegugyi_maszkot_gyart_a_Gucci_es_a_Saint_Laurent_is","timestamp":"2020. március. 24. 21:03","title":"Egészségügyi maszkot gyárt a Gucci és a Saint Laurent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","shortLead":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","id":"20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527e66d-c89b-4c52-a643-5abe5c80cdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","timestamp":"2020. március. 24. 21:31","title":"Karanténba nem kézbesít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a \"frontra\". Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt...","id":"20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87f9b4-15b6-4b74-9c5a-4e19819c0e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 07:34","title":"Az emberek 60-70 százaléka eltűnt a közterületekről, 35 újabb magyarországi fertőzött – hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb szigorításokat jelentett be a járvány terjedésének lassítására. ","shortLead":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb...","id":"20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8a9b0-2fe4-4786-a4e8-db5e14a5dfc6","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 15:32","title":"Az ausztrál példa mutatja: nem öli meg a meleg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]