Krekó Péter: "Féknyúzozásban" látványos szintlépésnek vagyunk tanúi

HVG: A Facebookon véleményüket megosztók előállítása lehetett rendszerhiba, helyi potentátok ügybuzgalma?

Krekó Péter: Nem tűnik valószínűnek. Közel 90 eljárás indult, és a számuk nő. Azt is tudjuk, hogy az egyik esetben a fideszes polgármester volt a feljelentő. Az előállításokról a rendőrség videókat készített, bár ezek egy részét később eltávolította, a kormányoldal médiája pedig nagy terjedelemben tudósított róluk. De a közmédia is rendszeres összefoglalókat készít a büntető törvénykönyv szigorítása óta az „álhírek terjesztőiről”. Itt egyértelmű az üzenet, még ha egyes kormánypolitikusok próbálják is ezt tagadni.

HVG: Mi célt szolgált a büntető törvénykönyv módosítása az elmúlt két hónap gyakorlatából ítélve?

K. P.: Egyértelmű, hogy a rendszer autoriter működése szempontjából egy látványos szintlépésnek vagyunk tanúi. Ilyen üzenetértékű esetekre korábban nem volt példa. A rendőrség sokszor kínosan ügyelt arra, hogy ne érhesse a politikai befolyásolhatóság vádja. A mostani előállítások, illetve a független politikusok, Szél Bernadett és Hadházy Ákos tüntetésén az autóban dudáló, illetve a biciklicsengőt használó, de fizikailag nem gyülekező „tüntetők” megbírságolása jól mutatja, hogy a rezsimmel szembeni hétköznapi véleménynyilvánítás formáinak elhallgattatásáról is szó van.