Feljelentette Semjén Zsoltot a KDNP-ből kiugrott Gaal Gergely

Aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértéssel vádolja Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét Gaal Gergely – derült ki a politikus közösségi oldalára szombaton feltöltött videóból.

A párt korábbi országgyűlési képviselője, elnökségi tagja a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon feljelentést tett, és magánvádas eljárást indított Semjén ellen. „Mindenkinek felelnie kell a kijelentéseiért! Miniszterelnök-helyettesként meg még inkább!” – írta a bejegyzésben.

A 24.hu birtokába került beadvány szerint Semjén az RTL Híradónak nyilatkozva beszélt úgy Gaal távozásáról, mintha valójában őt el kellett volna eltávolítani a kereszténydemokraták közül valamilyen „csalárd, tisztességtelen cselekedet” miatt. Gaal szerint a híradós riportot nézők tízezrei láthatták, ezért új pártjának tagságában felmerült az igény a becsülete csorbítására alkalmas nyilatkozat tisztázására.

Gaal Gergely május végén mondott le elnökségi tagságáról, majd ki is lépett a KDNP-ből, elmondása szerint azért, mert a párt önálló arculatát hiányolta, és azt is kifogásolta, hogy az elmúlt 15 évben a párt nem tudott a kormányzati hatalomgyakorlás belső ellensúlya lenni. Azóta Gaal már meg is alapította saját pártját MERJ Magyarország Párt névvel.