Rendőrök szeme láttára hajtott át egy autós a síneken a tilos jelzés ellenére – videó

A tapolcai rendőrök a napokban egy olyan autósra lettek figyelmesek, aki a tilos jelzésen és mozgó sorompó mellett hajtott át a vasúti síneken – írja a Veszprém megyei rendőrség Facebook-oldala.

A bejegyzés szerint a szabálytalan autóst azonnal megállították, és intézkedtek vele szemben. A szabálytalanság az alábbi videóin is jól látható:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha a sorompó nyitva van és a vasúti fényjelző készülék villogó fehér jelzést ad!” – írták.