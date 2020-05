Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot

A svájci közrádió (SRF) szerint Orbán Viktor igen ügyesen használja ki a maga politikai céljaira a 100 éves trianoni szerződés ütötte sebet: virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot, de anélkül, hogy ehhez áthelyezte volna a határokat, ami nagy dobás volt a részéről. Mindössze pénz kellett hozzá, igaz, nem kevés, hiszen minden évben óriási összegeket folyósít a szomszéd államokban élő magyaroknak. Iskolákra, egyetemekre, de még a labdarúgásra is. Cserében a kisebbségi magyarság túlnyomórészt a Fideszre voksol, amikor él 2014-ben kapott szavazati jogával. Azaz a környező országokban párhuzamos magyar világ jött létre – magyarázták a svájc közrádióban –, de Trianon fontos jelszó Magyarország napi politikájában is. Például amikor a miniszterelnök a minap olyan fényképet tett fel a netre, amelyen egy földgömb, rajta Nagy-Magyarországgal látható. De ugyanez nyilvánul meg az autók hátulján látható matricákon keresztül is.