Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9092a92-7dc1-4829-ae5e-650973c49c9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a jelenlegi mértékben nő tovább a Föld átlaghőmérséklete, akkor ötven éven belül 3,5 milliárdnyian leszünk, akiknek a lakóhelye elviselhetetlenül túlmelegszik. ","shortLead":"Ha a jelenlegi mértékben nő tovább a Föld átlaghőmérséklete, akkor ötven éven belül 3,5 milliárdnyian leszünk, akiknek...","id":"20200505_50_ev_mulva_a_Fold_elhetetlenul_meleg_lesz_tobb_milliard_ember_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9092a92-7dc1-4829-ae5e-650973c49c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0685f5a-5f63-417b-843f-ea150fd4a2e9","keywords":null,"link":"/elet/20200505_50_ev_mulva_a_Fold_elhetetlenul_meleg_lesz_tobb_milliard_ember_szamara","timestamp":"2020. május. 05. 12:05","title":"50 év múlva a Föld élhetetlenül meleg lesz több milliárd ember számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ddcdb72-92d0-45e6-959a-134df3698f03","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Demszky Gábor a demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakja volt, a rendszerváltás utáni első szabadon választott budapesti főpolgármester. A HVG 1991 szeptemberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Demszky Gábor a demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakja volt, a rendszerváltás utáni első szabadon választott...","id":"20200505_Rendszervaltok30__Demszky_Gabor_1991_HVGportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ddcdb72-92d0-45e6-959a-134df3698f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ba53ca-9589-42a0-bf1d-860392cc02e0","keywords":null,"link":"/360/20200505_Rendszervaltok30__Demszky_Gabor_1991_HVGportre","timestamp":"2020. május. 05. 16:00","title":"Rendszerváltók30 - Demszky Gábor: Feleségemmel csak írásban beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi helyett.","shortLead":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi...","id":"20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101ac4a-e1ec-4015-b1b0-c462a02f5547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","timestamp":"2020. május. 05. 11:03","title":"Mostanában jól jöhet: webkameraként használhatók a Canon fényképezőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","shortLead":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","id":"20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e033908e-f758-475f-a8f6-e4045fb1e09f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","timestamp":"2020. május. 05. 13:13","title":"Negyvenkilenc embert jelentettek fel a dudálós tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem ratifikálta.","shortLead":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem...","id":"20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8136c84-fc94-4721-8529-7f477983030a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","timestamp":"2020. május. 04. 15:04","title":"Politikai nyilatkozatban mondaná ki a KDNP, hogy Magyarország nem kér az Isztambuli Egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől Trianon-dalt kérnek a pénzért.","shortLead":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől...","id":"20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc749eb-4405-435b-b510-bdcce68fab57","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","timestamp":"2020. május. 04. 18:32","title":"Trianon-dalokat kér a Petőfi Irodalmi Múzeum a járvány miatti támogatásra pályázó zenészektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d62ce21-6a91-4ae5-9a0b-73bdd54be606","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","timestamp":"2020. május. 05. 19:08","title":"Marabu Féknyúz: Budapesten még nincs lazítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi rutin megváltozása zenehallgatási szokásainkon is módosított, legalábbis ez derült ki a legnagyobb zenei szolgáltató, a Spotify negyedéves jelentéséből. ","shortLead":"A napi rutin megváltozása zenehallgatási szokásainkon is módosított, legalábbis ez derült ki a legnagyobb zenei...","id":"20200505_spotify_statisztika_zene_podcast_hallgatasi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a090f189-9068-4295-ab3b-62b34bf499c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_spotify_statisztika_zene_podcast_hallgatasi_szokasok","timestamp":"2020. május. 05. 13:03","title":"\"Most minden nap olyan, mint a hétvége\" – mondja a zenehallgatási szokásainkat látva a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]