Az iPhone, amelyen egyszerre kémkedett a szaúdi koronaherceg és a szerető testvére

„A magánélet védelmét minden iPhone-ba beépítjük, már az alapoktól.” Amikor ez a mondat elhangzott, 2019. szeptember 10-én, az Apple főhadiszállásán, akkor már közel másfél éve volt annak, hogy Jeff Bezos iPhone-ja elkezdte – a háttérben, tulajdonosa tudta nélkül – továbbküldeni az amerikai kereskedelmi- és médiamágnás minden fotóját, sms- és chatüzenetét, e-mailjét és talán a környezetében zajló beszélgetések hangfelvételeit is. Erre jutottak azok a kiberbiztonsági szakemberek, akik Bezos megbízásából tavaly hónapokon át vizsgálták az ügyet, és novemberre készítették el jelentésüket, amely a napokban nyilvánosságra került.

A FTI Consulting elemzőcég biztonsági részlegét 2019. február végén kérték fel, vizsgálja meg Bezos iPhone X készülékét. A szakemberek pedig nem csupán az eszközt vették szemügyre, hanem valódi (magán)nyomozásba kezdtek. Az elsőként a The Guardian brit napilap által feltárt vizsgálat szálai Szaúd al-Kahtanihoz vezetnek, aki a lehallgatás feltételezett kezdetekor nemcsak közeli barátja, hanem tanácsadója is volt az országot irányító Mohamed bin Szalmán szaúdi koronahercegnek. Mindkét férfi kulcsszerepet játszhatott Jamal Khashoggi rendszerkritikus szaúd-arábiai újságíró meggyilkoltatásában is – ami akár kapcsolódhat is a telefonfeltörési ügyhöz, mert Khashoggi a The Washington Post állandó szerzője volt, az amerikai napilap tulajdonosa pedig Bezos.