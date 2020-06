Támogatások és jogállam: a németek lépnének, Gulyás Gergely mást gondol

kultúra

2020.05.19. 13:00 4 perc

Filmsorozat mutatja be a pszichoanalízis atyjának ifjúkori éveit, amikor ő sem boldogult könnyen minden páciensénél a hipnózissal. Az álomfejtésre, Ödipusz-komplexusra és a látomásos rohamok kezelésére is használt módszertől később maga Freud is elfordult.