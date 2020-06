Határon túli fociklubok után ottani műemléképületekre is bőven adnak pénzt Orbánék

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány feladata az lesz, hogy a régióban felvásárolja azokat az épületeket, amelyek magyar vonatkozású kulturális, történelmi értékeket hordoznak. A szervezettől azt is elvárják, hogy az ingatlanokat újítsa fel, tegye megtekinthetővé és kutathatóvá. Az alapítvány így gazdasági tevékenységet is végez majd, bár a törvénytervezet szerint csak olyat, ami közvetlenül összefügg a célok megvalósításával.

A szervezet vagyont is kap ehhez, méghozzá két állami céget: az egyik birtokában egy lendvai wellnesshotel van, a másikéban pedig egy – jelenleg nem működő – szatmárnémeti szálloda, illetve egy nagykárolyi palota. Ez azonban már ki is jelöli az utat. A felvásárláshoz és karbantartáshoz ugyanis pénz kell, azt pedig csak működő vagyon tudja kitermelni, tudósok által látogatott szecessziós épületek, amilyen például a szatmárnémeti, nem. Turisztikai attrakcióként viszont már hozhatnak annyit a konyhára, hogy egyrészt a határon túli expanzió is finanszírozható legyen belőle, másrészt pedig az üzletbe bevont turisztikai szolgáltatók, például szállodaüzemeltetők vagy vendéglátósok is haszonra tegyenek szert.