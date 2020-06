Csizmadia Ervin: Erős agytröszt nélkül 2022-ben sem lesz komoly tényező az ellenzék

A magyar politika ősrégi (2010 óta tartó) slágertémája az ellenzék állapota. Az adott témakörön belül is kiemelt jelentőségű, hogy összefog-e végre az ellenzék. Az alábbi írásban szeretnék a téma egy speciális aspektusáról írni. Arról, hogy milyen jelentősége van egy párt (vagy akár sok párt) kormányképessé válásában az agytrösztöknek. Megítélésem szerint a mai magyar ellenzéknek a mostaninál jobb összefogása sem eredményez kormányképes alternatívát, ha az ellenzéki táborban nincs egy olyan központi agytröszt, amely az az ellenzéki egységesülés folyamatába eszméket visz be.

Agytrösztök a politikában: a brit példa

Mielőtt azonban a hazai terepet szemlélnénk meg agytröszt-ellátottság és igény szempontjából, vessünk egy pillantást magára a fogalomra. Tudjuk jól, hogy mint minden, ez is nyugati termék. S nagyjából be is határolható, mikor és hogyan jöttek létre az első említésre méltó agytrösztök.