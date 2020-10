Radar 360: Kövér szülésre buzdít, az orvosok katasztrófától tartanak

világ

2020.10.18. 14:00 6 perc

Ismét napirendre került Voltaire életművének átértékelése, miután az eddig is ismert antiszemita és kirekesztő írásai mellett most megtámadták azért is, mert a felvilágosodás filozófusa nemcsak támogatta annak idején a rabszolga-kereskedelmet, hanem még anyagi hasznot is húzott belőle.