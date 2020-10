világ

2020.10.01. 17:00 6 perc

Európában is terjed az USA-ban lábra kapott QAnon. A tengerentúlon már a politika felső köreiben is megjelent, Trump elnök hazafiaknak nevezte tagjait. A QAnon-hívők körében is első számú ellenség az univerzális háttérhatalommá minősített Soros György.