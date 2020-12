Tóta W.: Hazugságkutató Intézet

Kultúra

2020.12.12. 15:00 3 perc

John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált, hogy nélküle másképp alakult volna a 20. század kultúrája. Sőt, és ez jelzi fontosságát, a 21-iké is.