Deák-Sárosi László "Phd, filmesztéta, költő, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa" úgy gondolja, nemcsak a Meseország mindenkié című, a szélsőjobboldalt kiakasztó mesekönyv okozhat károkat a gyerekek fejlődésében, hanem Lázár Ervin is.

Felütésként így fogalmaz a KDNP Vasárnap.hu című lapjában az író mesegyűjteménye kapcsán:

Lázár Ervin meséi mindig is taszítottak – a címadó mese, A hétfejű tündér különösen.

Ezután Deák-Sárosi levezeti, hogy a Kossuth-díjas, sok generáció számára fontos meseíró képzettársításai indokolatlanul összezavarják a gyerekeket, mert 9 évesen egy gyerek - itt Jean Piaget pszichológusra hivatkozik - még nem képes az absztrakt értelmezésre, a kritikai gondolkodásra.

"Érdekesnek, viccesnek találja, hogy egyszer csak a sok jó tündér és még több hétfejű sárkány után (akik már a könyökén jönnek ki) itt egy remek lelemény, a hétfejű tündér. Azt hiszi, valami újat, érvényeset kapott, de valójában nem, ez csak egy öncélú és zavaró társítás. Van némi humor is benne, hiszen össze nem illő dolgok társulnak, de ennél nem történik több – s ha mégis történik, az csak még rosszabb" - fakad ki.

Deák-Sárosi szerint nem szabad ám bedőlni Lázárnak, aki képes a "hétfejű tündérrel" megnevettetni egy kisiskolást, mert ez a kép - kapaszkodjunk meg - "fogalomzavart és értékvesztést" is eredményez egy gyerekben. Azt is hozzáteszi, hogy a furcsa mesefigura kiterjedően okozhat károkat, mert például "sok jó mese tanulságát rontja el a „hétfejű tündér” és sok más képtelen alakzat".

Igazát Esterházy Péterrel akarja alátámasztani, aki Deák-Sárosi szerint maga is bírálta Lázár meséit. Igaz ugyan, jegyzi meg a cikkíró, Esterházy sem arról volt híres, hogy "hogy a tiszta stílus és az etika őre lenne, hiszen maga is összezavarta az olvasóit öncélú vagy nagyon is célzatos képzettársításokkal."

A Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa ezt követően a fába szorult féreg meséjén is értetlenkedik (A féreg), majd egy kanyarral arrébb levonja a nem várt tanulságot: azok a felnőttek, akik Lázár "öncélú" képzettársításain tudnak nevetni, megrekedtek fejlődésük egy korábbi szakaszában.

És mikor már azt hisszük, ennél nincs lejjebb, meglátja az összefüggést Lázár és a háttérhatalom között: