A koronavírus-járvány a demokráciákba is elhozza a mobilos állami megfigyelést

Amikor Kínában vezették be, el lehetett intézni azzal, hogy a pártállamban úgyis mindenkit megfigyelnek. Amikor Izraelben is alkalmazni kezdték, senki sem csodálkozott, hiszen az ottani titkosszolgálat köztudottan hatékony. De a koronavírustól fertőzöttek okostelefonos megfigyelése immár Európában is közeleg. A biztonsági kamerák magas sűrűségéről ismert britek saját alkalmazást fejlesztenek, és az adatvédelem fellegvárában, Németországban is hivatalosan gyűjtik már az információkat.