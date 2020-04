Járvány idején jól jön: úgy is tolható a bevásárlókocsi, hogy nem kell megfogni

Garantálni nem tudja a cég, hogy a megrendelők nem kapják be a koronavírust, de ötletének köszönhetően a kilincsek útján talán kevésbé terjed a fertőzés. A belgiumi székhelyű Materialise vállalat találmánya egyúttal a 3D-s nyomtatás előnyeit is jelzi. A kilincsek kéz nélküli, pontosabban karral való nyitására szolgáló rátét megtervezése, kipróbálása és mintadarabjának legyártása 24 órába sem telt. A műanyag alkatrész arra szolgál, hogy ne csak le lehessen nyomni a kilincseket az alkarral – amihez nem kellene segédeszköz –, hanem kinyitni vagy behúzni is lehessen az esetleg nehezebben járó ajtókat. A digitális terveket a cég közkinccsé tette (letölthetők többféle formátumban a Materialise honlapjáról), és nincs akadálya, hogy bárki módosítsa, másfajta kilincsekhez alakítsa a dizájnt.