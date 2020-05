Honnan jöhetnek még elő veszélyes vírusok? Mire számíthatunk a klímaváltozás korában?

„Ha elolvad a gleccser, akkor a vírusok bejuthatnak a környezetbe. A legjobb, amit tehetünk, hogy már most annyit megtudunk ezekről a kórokozókról, amennyit csak lehet” – magyarázták azok az amerikai kutatók, akik a közelmúltban huszonnyolc, korábban ismeretlen víruscsoportot találtak az egyik tibeti gleccser jegéből kiemelt mintákban. A tudósok két mintával dolgoztak, s azt is megállapították, hogy a két, különböző időben befagyott tömbben más és más mikroorganizmusok rejtőztek, ami arra utal, hogy

viszonylag gyorsan változott a klíma és ezzel a „vírusvilág” összetétele is.

A klíma most még gyorsabban melegszik, s nemcsak a gleccserek olvadnak világszerte, hanem az északi sarkkörön túl fekvő, egykor az örök fagy birodalmába tartozó tajgai területek földje is. Szibéria északi területein, ahol az utóbbi évszázadokban csak ritkán emelkedett a hőmérséklet 0 Celsius-fok fölé, most elkezdett kiolvadni a talaj, s nemcsak az üvegházhatást fokozó gázok – elsősorban a metán – párolognak ki a földből, hanem különféle mikroorganizmusok is előkerülnek.