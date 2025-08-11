Erős földrengés rázta meg Törökország északnyugati részét, 16 épület összedőlt

Egy ember meghalt, 29 pedig megsérült, abban a 6,1-es erősségű földrengésben, ami vasárnap este rázta meg Törökország északnyugati részén található Balikesir tartományt – közölte Ali Yerlikaya belügyminiszter. A Reuters szerint a katasztrófában 16 épület összedőlt.

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) szerint a földmozgás fészke Sindirgi nevű körzetében volt 11 kilométeres mélységben, és még a több mint 200 kilométerre fekvő Isztambulban, illetve még Izmirben is érezni lehetett.

A helyi televíziók felvételein több összeomlott épületet lehetett látni. Az AFAD szerint egy óra alatt hat utórengést regisztráltak.

Törökország több tektonikus törésvonal mentén fekszik, különösen Isztambul közelében gyakoriak a földmozgások. Isztambul térségében legutóbb április 23-án regisztráltak 6,2-es erősségű földrengést.