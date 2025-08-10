„Gáza éhenhal” – tiltakozó felirat került ki a Széll Kálmán térre

„Gáza éhen hal. A hallgatás bűnrészesség” – ezt a mondatot plakátolták ki a Széll Kálmán téren, amiről olvasónk küldött képet vasárnap. Nem tudni, hogy ki ragasztotta ki az A4-es méretű papírokat Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, a villamosalagút tetejére.

Az utóbbi időben egyre több jelentés érkezik arról, hogy a Gázai-övezetben éheznek az emberek, a térségben a segélyek szétosztását az Izrael és az Egyesült Államok által támogatott Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) végzi május vége óta. Előtte Izrael hónapokig blokkolta a csomagok bejutását. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor vasárnap egyértelműen a Hamász terrorszervezetet tette felelőssé a gázai nép szenvedéseiért, így az éhezésért is.

A GHF elosztópontjait amerikai biztonsági magáncégek védik, ám az ENSZ szerint túl kevés az elosztópont, és az emberek fokozott veszélynek vannak kitéve ezek környékén és az odavezető utakon. Május vége óta több száz palesztin vesztette életét segélyelosztó pontok közelében, illetve a segélyeket szállító konvojok környékén palesztin tisztségviselők állítása szerint.

