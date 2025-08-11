Öt újságíró meghalt Gázában egy izraeli légicsapásban

Légicsapást mért az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vasárnap egy sátorra Gáza keleti részén, a Shifa Kórház közelében, ahol az Al Jazeera öt újságírója tartózkodott – írja a Reuters. A támadásban mindannyian életüket vesztették. Az áldozatok között van Anasz al-Sarif is, akit Izrael azzal vádolt, hogy egy Hamász-sejtet vezetett, és részt vett az Izrael elleni rakétatámadásokban.

Az IDF szerint mindezt az övezetben talált dokumentumok és hírszerzési adatok is bizonyítják. Tavaly októberben közzétették hat újságíró nevét – köztük al-Sarifét –, akik szerintük a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád tagjai.

Az Al Jazeera al-Sharifot „Gáza egyik legbátrabb újságírójának” nevezte, és azt mondta, hogy a támadás „kétségbeesett kísérlet volt a Gáza megszállására készülő hangok elhallgattatására”.

Egy sajtószabadságért küzdő szervezet és egy ENSZ-szakértő korábban figyelmeztetett, hogy al-Sarif élete veszélyben van a gázai tudósításai miatt. Irene Khan, az ENSZ különmegbízottja júliusban azt mondta, hogy Izrael állításai az újságíróval kapcsolatban alaptalanok.