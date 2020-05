Az autók kárára, az ember javára megkezdődhet a városok „visszafoglalása”

Ahogy Budapesten is, kézenfekvő a kerékpár favorizálása. E téren követendő példaként a kolumbiai fővárost, Bogotát emlegeti a szaksajtó , ahol már március derekán – amikor még csak száz körül volt az igazolt koronavírusos betegek száma – nagyszabású bicikliút-foglalásba kezdett a városvezetés. Példamutató gyorsasággal, néhány narancssárga útterelő bábu segítségével vettek el sávokat az autóktól. Ráadásul a bólyákat rendkívüli rugalmassággal igazítják hozzá az aktuális forgalmi helyzethez, akár egy napon belül is. Eddig 22 és 117 kilométer között mozgott az extra biciklisszakaszok hossza. Az autósok arrafelé nemcsak a kijárási korlátozások miatt fogadják viszonylag békésen a pillanatról pillanatra változó körülményeket – hangsúlyozzák szakértők –, hanem azért is, mert már négy és fél évtizede hozzá vannak szoktatva, hogy vasárnap délelőttönként a város nagy része a kerékpárosoké.

Mexikóvárosban és New Yorkban például a merész fogadkozások ellenére alig sikerült új kerékpársávokat kijelölni az elmúlt hetekben (igaz, az utóbbi metropoliszban így is 2100 kilométernyi bicikliút van). A viszonylag későn ébredő Franciaországnak viszont április második felében már kéttucatnyi nagyvárosában rajzolták át radikálisan a felfestéseket (a nyitóképen a grenoble-i módszer látható / AFP). Ezt a döntést az említett konferencián egy másik adattal is alátámasztották, mely szerint

egy három és fél méter széles közúti sávon óránként hatszor annyi kerékpáros tud elhaladni, mint autós.

A járvány egy csapásra kegyelmi helyzetet teremtett, hiszen a kiürült – és várhatóan csak fokozatosan újra beduguló – városi tereken könnyebb új lehetőségeket kipróbálni – máskor ezt évekig tartó engedélyezési eljárások és viták akadályoznák. A nagyvárosok élhetőségét ideiglenesen, de látványosan javító, gyorsan és olcsón kivitelezhető, ugyanakkor a körülményekhez és a környéken élők igényeihez folyamatosan igazodó urbanisztikai módszereket a szakmában taktikai várostervezésnek nevezik. Ennek a 2010-ben Észak-Amerikában mozgalommá is szerveződött irányzatnak a gyökerei olyan kezdeményezésekre vezethetők vissza, mint a kolumbiaihoz hasonló ideiglenes kerékpársáv-foglalások vagy a rakpartok nyári plázzsá alakítása, amit ugyan Budapesten is próbáltak meghonosítani, de a legjobban Párizsban működik, majd' két évtizede. Idetartozik a 2005-ben San Franciscóból indult, szeptember végén tartott Park(ing) Day is, amikor a városokért aggódó polgárok vagy mozgalmárok növényekkel, padokkal foglalják vissza egy napra a parkolóhelyek egy részét.

Az efféle módszerek azért nagyon hasznosak – hangsúlyozzák szakértők –, mert nemcsak egy adott helyzetre lehet velük reagálni, hanem akár hosszú távon is képesek befolyásolni egy adott környék életét. Jó példa erre a világ egyik legforgalmasabb és legnépszerűbb tere, a New York-i Times Square átalakítása. 2009-ben próbaképpen lezárták egy részét az autók elől, olcsó kempingszékeket helyeztek ki, és figyelték, milyen hatással van mindez a környékre. Miután kiderült, hogy nem dugultak be az utcák, és a vásárlók sem maradtak el, néhány év alatt fokozatosan véglegesítették a sétáló- és üldögélőövezetet.