Átalakul az élet, ha irodában dolgozik, ezekre számíthat mostantól

Mintha mindenki egy csapásra megvilágosodott volna. A járvány miatti globális „tesztüzem” nyomán egyre nagyobb a lelkesedés a korábban óvatosan vagy gyanakvással kezelt távmunka iránt. Az utóbbi hetekben egymást érik a home office látványos térnyerését prognosztizáló felmérések. A Gartner nemzetközi kutató- és tanácsadó cég több száz nagyvállalat vezetőjével készített interjúiból kiderül, hogy háromnegyedük komolyan fontolgatja a távmunka valamilyen szintű rendszeresítését. Erre pedig a dolgozók több mint fele azonnal vevő is lenne – erősítette meg az IBM kérdőíve. Könnyen elképzelhető, hogy 2021 végére az alkalmazottak akár harmada is, legalább a hét néhány napján, távolról dolgozik – tették ehhez hozzá a kaliforniai Global Workplace Analytics tanácsadó cég elemzői.

A munkába járás alighanem gyökeresen meg fog változni, bár nem feltétlenül úgy, ahogyan azt most sokan gondolják vagy szeretnék – hangsúlyozza Dave Cook, a Londoni Egyetem antropológusa. Tömegek döbbentek rá, mennyi idejüket viszi el a napi ingázás (egy brit számítás szerint egy átlagember életéből egy teljes évet vagy még többet), hogy mennyivel olcsóbban ki tudnak így jönni (Amerikában évente négyezer dollárt lehet spórolni az utazási, étkezési és kávézási költségek „racionalizálásával”), vagy hogy milyen felszabadító a főnöktől és a sokszor idegesítő kollégáktól mentes térben dolgozni. Másrészt a távollévőket eddig irigyen figyelő munkatársak végre maguk is megtapasztalták, hogy aki nincs ott, az is dolgozik, sokszor többet és nagyobb kedvvel végez el, mint máskor (mások) az irodában.