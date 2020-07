A Merkelről szóló filmben fontos szerepet osztottak Orbánra

Most, hogy megkezdődött Németország elnöksége az Európai Unióban, s a következő fél évben a szokásosnál is több feladat, diplomáciai találkozó, nyilvános szereplés vár Angela Merkel német kancellárra, adott esetben segítségért is folyamodhatna. Mégpedig Imogen Kogge német színésznőhöz. Ő az, aki megszemélyesíti a közelmúltban elkészült és bemutatott Die Getriebenen című filmben. Amit tartalma, mondanivalója alapján magyarra leginkább Az űzötteknek, A hajszoltaknak, de akár A sodródóknak is lehetne fordítani. A csaknem kétórás előadás azt az öt évvel ezelőtti időszakot idézi föl, amikor elsősorban a szíriai polgárháború, de általában a közel-keleti feszültségek több százezer embert űztek el otthonukból. S akiknek a sorsáról az idő szorításában kellett a hajszolt, de esetenként csak az eseményekkel sodródó politikusoknak dönteniük (a nyitóképen a kancellár üzenetet kap arról, hogy Magyarország határkerítést épít).

Merkel a film elején szinte könyörög a brüsszeli tárgyalóteremből feldúltan kirohanó Alexisz Ciprasz akkori görög miniszterelnöknek, hogy jöjjön vissza, s találjanak megoldást a görög válság megoldására. A német kancellár Európa egységét félti, az euróövezet szakadásától tart – joggal, hiszen pénzügyminisztere, a német konzervatívok körében nagy tekintéllyel bíró Wolfgang Schäuble legszívesebben már kirakná Görögországot az euróövezetből. S ehhez a gazdasági válsághelyzethez jön ráadásként a menekültek hirtelen megnövekedett száma.

A film trailere: