2020.12.21. 13:00 2 perc

Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet idén, miközben tavasszal gyakorlatilag nem repült velük senki, és most is alig. Váradi József vezérigazgató úgy véli: az kerülhet a koronavírus-járvány miatti válság után jobb pozícióba, aki most is mer és tud lépni.