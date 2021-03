Duma Aktuál

2021.03.24. 18:00 1 perc

Most, hogy hamarosan újra dönt a kormány a korlátozásokról, a Duma Aktuál összegyűjtötte, már eddig is milyen bonyolult szabályok voltak érvényben. Mi a helyzet a faiskolákkal és a piacos virágosokkal? Ebben is rendet tesznek, közben megemlékeznek a postai anomáliákról is.