2021.05.10. 05:30 2 perc

Rajongói szemében az izraeli miniszterelnök királynak számít, ám lehet, hogy most az egyszer alulmarad a királycsinálók szövetségével szemben – írja a Financial Times vezércikke. A kormányfő, akinél senki más nem töltötte be hosszabb ideig ezt a posztot, nem tudott életképes koalíciót összekovácsolni az újabb előrehozott választás után, amely immár a negyedik volt két év alatt.