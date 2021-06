belpolitika

2021.05.25. 04:30 12 perc

Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek létezéséről, de legkésőbb 2019 augusztusában több ellenzéki politikus is van, akihez a felvételek is eljutottak – derül ki a kutatásunkból, és akad olyan tanúvallomás is, ami ezt támasztja alá. Ennek ellenére egyelőre csak teóriák állíthatóak fel arról, hogy ki állhat az Ördög ügyvédje mögött, a bloggal ugyanis már nem zsarolni, hanem “kivégezni” akarták Borkaiékat, így a politikai motiváció mellett más is húzódhat. A Borkaiék bukásáról szóló cikksorozatának utolsó, 4. részében részben ezeket a teóriákat vesszük végig.